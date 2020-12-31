واشنطن تطالب بكين بالإفراج عن طبيبة إيغورية

2020/12/31 | 13:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن طبيبة من المسلمين الإيغور يقول أقاربها إنه صدر عليها حكم بالسجن لمدة 20 عاما في الصين بسبب نشاط أفراد أسرتها في مجال حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

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