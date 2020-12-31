2020/12/31 | 13:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكد مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة، موفق عبد الوهاب، الخميس، ان استضافة العراق لخليجي 25 مازالت قائمة كونه الملف الوحيد المقدم على طاولة اتحاد الخليج، مبيناً أن احتضان البطولة ستعيد الروح للملاعب العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الشباب: حظوظ العراق كبيرة في استضافة خليجي 25 ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الشباب: حظوظ العراق كبيرة في استضافة خليجي 25 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).