صندوق الاسكان يعلن فتح باب التقديم الالكتروني للمعاملات الاقراضية

2020/12/31 | 13:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن صندوق الاسكان العراقي، الخميس، فتح باب التقديم الالكتروني للمعاملات الاقراضية.

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