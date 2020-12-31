عضو في المالية النيابية يصدم شريحة كبيرة بسبب الموازنة

2020/12/31 | 13:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدم عضو في اللجنة المالية النيابية، شريحة كبيرة من العراقيين بسبب مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.

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