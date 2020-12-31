برلمانية تحذر من سعي جهات لتحريف الوثائق الخاصة بديون شركات الهاتف النقال

2020/12/31 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- حذرت النائبة عالية نصيف، الخميس، من سعي جهات إلى تحريف الوثائق الخاصة بتسديد الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال والموجودة لدى هيئة الإعلام والاتصالات، مطالبة القضاء العراقي بالإسراع في سحب هذه الوثائق .وقالت نصيف، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، إن “بعض الأشخاص الذين تم تجنيدهم من قبل […]

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