إيقاعُ الجسد وفلسفةُ الرّقص - رويدة سالم

2020/12/31 | 13:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رويدة_سالم جون لويس ديوتفي إطار فلسفة نيتشه التي تقوم على اعتبار الجسد مركزا لتفاعل الإنسان مع وجوده وتعبيرا عن "الإنسان القوي" وعن "معرفة الوجود المرحة"، نادى زرادشت من الأعالي: «إن الجسد السليم، يتكلم بكل إخلاصٍ وبكل صفاء، فهو كالدعامة المربعة من الرأس حتى القدم، وليس بيانه إلا إفصاحا عن معنى الأرض.



ما الجسد إلا مجموعة آلات مؤتلفة للعقل.



إن ما يجب أن أؤمن به يجب أن يكون راقصا».



لا يَخْفى في هذا الش ......





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