السليمانية تعلن عن مشروع صحي جديد

2020/12/31 | 13:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الدكتور نريمان احمد، مسؤول اطباء الاسنان، عن تدشين مشروع صحي جديد، في مدينة السليمانية.

وقال الدكتور نريمان في مؤتمر صحفي حضره PUKmedia: ان المشروع يهدف الى خدمة المواطنين وخاصة الذين لا يستطيعون زيارة مراجعة الاطباء خلال ساعات النهار.

واضاف: ان العمل في المجمع الجديد، يبدأ يوميا في تمام الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 11 مساء، مؤكدا ان الخدمات ستقدم باسعار مناسبة لجميع المواطنين.

PUKmedia السليمانية

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