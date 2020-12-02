2020/12/31 | 13:48 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



رفع الكتل الكونكريتية من تقاطع وزارة الخارجية باتجاه مركز الصالحية 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. رفع الكتل الكونكريتية من تقاطع وزارة الخارجية باتجاه مركز الصالحية) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. رفع الكتل الكونكريتية من تقاطع وزارة الخارجية باتجاه مركز الصالحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).