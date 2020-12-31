عالية نصيف تحذر من العبث ومحاولات هدر وسرقة ملايين الدولارات

2020/12/31 | 13:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذرت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، من سعي “جهات” إلى تحريف الوثائق الخاصة بتسديد الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال والموجودة لدى هيئة الإعلام والاتصالات، مطالبة القضاء العراقي بالإسراع في سحب هذه الوثائق.وقالت نصيف في بيان، إن “بعض الأشخاص الذين تم تجنيدهم من قبل شركات الهاتف النقال يحاولون الوصول إلى الوثائق الخاصة بالديون […]

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