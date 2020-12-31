2020/12/31 | 13:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح ..يطالب بابعاد العراق عن السياسات الدولية بعد تصاعد التوترات الايرانية _الاميريكة) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح ..يطالب بابعاد العراق عن السياسات الدولية بعد تصاعد التوترات الايرانية _الاميريكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).