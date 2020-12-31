القبض على ستة أشخاص بتهمة 'الدگة العشائرية' في بغداد

2020/12/31 | 13:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس، إلقاء القبض على ستة اشخاص بتهمة "الدگة العشائرية" في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية وبغداد من إلقاء القبض على ستة متهمين مطلوبين وفق مايسمى الدگة العشائرية بعد نشوب خلاف بينهما استخدم فيه العبوات الصوتية التي خلفت أضرار في منزلي طرفي النزاع بمنطقة الزعفرانية ببغداد، فضلاً عن مصادرة الاسلحة التي كانت بحوزتهم".

واشار البيان الى أنه "تم تسليم المتهمين الى مركز الشرطة بموجب وصل استلام اصولي".

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