2020/12/31 | 14:00 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة الاستقرار ردا على هجوم عدن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة الاستقرار ردا على هجوم عدن) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة اليمنية تتعهد بإعادة الاستقرار ردا على هجوم عدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).