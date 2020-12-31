2020/12/31 | 14:00 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة العراقية: سنحصل على لقاح اوكسفورد من تحالف اللقاحات الدولي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 14:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية: سنحصل على لقاح اوكسفورد من تحالف اللقاحات الدولي) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية: سنحصل على لقاح اوكسفورد من تحالف اللقاحات الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).