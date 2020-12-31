قرار حاسم من زيدان لإنهاء ’’معاناة’’ ريال مدريد من مارسيلو

2020/12/31 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

بات يمثل البرازيلي مارسيلو أزمة كبيرة في صفوف ريال مدريد الإسباني، وتحديدا عقب التعادل بالأمس مع إلتشي بهدف لمثله بالجولة الـ 16 من الليغا.

وغاب مارسيلو عن المباريات الست الماضية، التي حقق فيها ريال مدريد، سلسلة انتصارات متتالية، على مستوى دوري الأبطال والدوري الإسباني.

وعاد مارسيلو للتشكيل الأساسي لريال مدريد، بعد غياب لأكثر من 4 أسابيع، وتحديدا منذ أخر مباراة شارك فيها أمام شاختار الأوكراني بدوري الأبطال.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن،"عودة مارسيلو للمباريات شهدت تعثر جديد لريال مدريد، في ظل مشاركته أساسيا للمرة الأولى بعد 6 مباريات من النتائج الإيجابية."

وأوضحت أن،" تواجد مارسيلو في تشكيل ريال مدريد الأساسي، مثل نقطة ضعف كبيرة للفريق الملكي، وهو ما تسبب في خطورة كبيرة لأصحاب الأرض طوال اللقاء".

وأشارت إلى أن،" إلتشي كان على وشك التسجيل من أخطاء في التمركز للظهير البرازيلي، الذي بات قريبا من مغادرة ريال مدريد في الصيف المقبل".

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