قيادي بدولة القانون يدعو لـ ’’ميثاق شرف’’ خاص بأحزاب ديالى من أجل أمنها

2020/12/31 | 14:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب السابق القيادي في ائتلاف دولة القانون، رعد الماس، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، إلى عقد ميثاق شرف للأحزاب السياسية في محافظة ديالى، فيما أكد عدم تسجيل أي تغير ديمغرافي في ديالى بعد عام 2014.

وقال الماس في حديث لــ (بغداد اليوم)، إن "حديث بعض الساسة عن وجود تغيير ديمغرافي حصل في بعض مناطق ديالى بعد 2014 غير دقيق، ويأتي في إطار الفبركة الإعلامية لتحقيق غايات وأهداف معروفة"، مشيراً إلى "عدم تغير شيء بعد عمليات التحرير و95% من النازحين عادوا إلى مناطقهم المحررة".

وأضاف، أن "ديالى بحاجة الى الخطاب الهادئ الذي يساعد على لملمة جراحاها وليس محاولة التأجيج بين فترة وأخرى لقضايا لا صحة لها"، محذراً من "أي خطابات تثير الرأي العام مع قرب الانتخابات المقبلة في محاولة من قبل البعض للفت الانتباه، ومحاولة حصد أصوات الناخبين بطرق عدة باتت معروفة للراي العام".

ودعا الماس الى "ميثاق شرف لكل القوى والاحزاب السياسية في ديالى، للحفاظ على أمنها واستقرارها في الانتخابات المقبلة، والدفع إلى الشفافية والنزاهة في التعاطي مع نتائجها، وفق إطار يضمن حرية الإدلاء بالأصوات".

ويصدر بين فترة واخرى تصريحات صادرة عن الساسة في ديالى بحصول تغيرات ديموغرافية في بعض المناطق بعد عام 2014، ما يثير الرأي العام.

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