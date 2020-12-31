نائبة تحذر من تحريف الوثائق الخاصة بالديون التي بذمة شركات الاتصالات

2020/12/31 | 14:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذرت النائبة عالية نصيف، من سعي جهات إلى تحريف الوثائق الخاصة بتسديد الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال والموجودة لدى هيئة الإعلام والاتصالات، فيما طالبت القضاء العراقي بالإسراع في سحب هذه الوثائق.وقالت نصيف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “بعض الأشخاص الذين تم تجنيدهم من قبل شركات الهاتف النقال …

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