الكويت: الإعدام لمواطنة عذبت خادمتها حتى الموت

2020/12/31 | 14:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكما بإعدام مواطنة كويتية شنقا، وذلك بعدما ارتكبت جريمة تعذيب خادمتها الفلبينية حتى الموت، وفقا لصحيفة “القبس”.وقالت محامية السفارة الفلبينية فوزية الصباح إن الحكم الذي صدر عادل ومطابق للقانون والشريعة، حيث أن المتهمة ضربت المجني عليها ضربا مبرحا على مدار عدة أيام ثم احتجزتها في غرفتها ومنعت عنها […]

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