بالوثيقة.. الصحة تمدد السقف الزمني الخاص بالبوابة الإلكترونية للدراسات الأولية

2020/12/31 | 14:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة، تمديد السقف الزمني الخاص بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالدراسات الأولية {الصباحي والمسائي}.

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