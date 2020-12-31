اول واخر دولة تستقبل العام الجديد 2021

2020/12/31 | 14:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعات معدودة تفصلنا عن بداية العام الجديد 2021..العام الأول من العقد الجديد، لكن الاحتفال بهذا العام الجديد يختلف عن أي عام آخر مضى، فهو يأتي في خضم استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على مستوى العالم، حيث تجاوز إجمالي عدد الإصابات 83 مليون حالة إصابة، في حين بلغت الوفيات عالميًا 1.812.108 حالة وفاة؛ وهو ما أدى إلى فرض قيود على احتفالات رأس السنة الجديدة.

أول دول العالم استقبالًا للعام الجديد 2021:

هناك اعتقاد بأن أستراليا هي أول دولة ترحب بالعام الجديد على مستوى العالم، لكن ذلك ليس صحيحًا، إذ تعد جزيرة "تونجا" الواقعة في المحيط الهادي أول دولة تدق أجراس الاحتفال ببداية العام الجديد، وذلك في تمام الساعة الـ10 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الـ31 من ديسمبر، وفي التوقيت ذاته ترحب جزر "ساموا" و"كيريتيماس" أيضًا بالعام الجديد، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية.

متى تستقبل دول العالم العام الجديد؟

بتوقيت جرينتش..



أول وآخر دول العالم استقبالًا لعام 2021:

في الـ31 من ديسمبر:

- 10 صباحًا بتوقيت جرينتش..



جزيرة تونجا وجزر ساموا وجزيرة كيريتيماس أو (عيد الميلاد) في المحيط الهادي

- 10:15 صباحًا..



نيوزيلندا

- 1 ظهرًا..



معظم أنحاء أستراليا

- 3 عصرًا..



اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية

- 4 عصرًا..



الصين والفلبين وسنغافورة

- 5 مساءً..



تايلاند وكمبوديا وأجزاء كبيرة من إندونيسيا

- 6 مساءً..



بنجلاديش

- 6:15 مساءً..



نيبال

- 6:30 مساءً..



الهند وسريلانكا

- 7 مساءً..



باكستان

- 8 مساءً..



أذربيجان

- 8:30 مساءً..



إيران

- 9 مساءً..



تركيا والعراق وكينيا وأغلب أنحاء روسيا

- 10 مساءً..



اليونان ورومانيا وجنوب إفريقيا والمجر ومدن أخرى في وسط وشرق أوروبا

- 11 مساءً..



ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والجزائر وبلجيكا وإسبانيا

- منتصف الليل..



المملكة المتحدة وأيرلندا وغانا وأيسلندا والبرتغال

في الأول من يناير:

- 2 بعد منتصف الليل..



أجزاء من البرازيل

- 3 بعد منتصف الليل..



الأرجنتين وأجزاء من البرازيل وتشيلي وباراغواي

- 4 صباحًا..



بعض أجزاء كندا وبوليفيا وبورتوريكو

- 5 صباحًا..



مدن نيويورك وواشنطن وديترويت بالولايات المتحدة (التوقيت الشرقي القياسي بالولايات المتحدة) وأيضًا كوبا

- 6 صباحًا..



شيكاغو (التوقيت المركزي القياسي بالولايات المتحدة)

- 7 صباحًا..



ولايتا كولورادو وأريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية (منطقة التوقيت الجبلي القياسي)

- 8 صباحًا..



مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وولاية نيفادا (توقيت المحيط الهادي القياسي في الولايات المتحدة)

- 9 صباحًا..



ولاية ألاسكا

- 10 صباحًا..



ولاية هاواي

- 11 صباحًا..



منطقة ساموا الأمريكية (تقع جنوب المحيط الهادي وذات حكم مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية)

- 12 ظهرًا..



جزيرة بيكر في المحيط الهادي، وهي تابعة للولايات المتحدة، وجزيرة هاولاند التابعة بدورها لأراضي الولايات المتحدة..



(الجزيرتان غير مأهولتين).

PUKmedia عن وكالات

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