وزير الثقافة يحدد موعد التصويت على قانون العطل الرسمية

2020/12/31 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف وزير الثقافة حسن ناظم، الخميس، عن مساع لاسترداد الآثار المهربة، فيما حدد موعد التصويت على قانون العطل الرسمية.

وقال ناظم للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (31 كانون الاول 2020)، إن "الوزارة بصدد صياغة بعض مذكرات التفاهم لاسترداد الآثار ضمن شروط وأوضاع معينة "مبيناً أننا "نعمل مع جهات متعددة إقليمية ودولية لاسترداد آثار العراق المهربة والمسروقة في كل مكان".

وفي سياق آخر أوضح ناظم أن "قانون العطل الرسمية وضعت الصياغة النهائية له وسيقدم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ونأمل خلال أسبوع أو اثنين بأن يقدم للتصويت عليه من المجلس ثم إلى مجلس النواب".

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