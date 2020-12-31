ناظم: قانون العطل الرسمية سيقدم للتصويت خلال أسبوعين

2020/12/31 | 14:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الخميس، عن مساع لاسترداد الآثار المهربة، فيما حدد موعد التصويت على قانون العطل الرسمية.وقال ناظم في تصريح صحفي، إن”الوزارة بصدد صياغة بعض مذكرات التفاهم لاسترداد الآثار ضمن شروط وأوضاع معينة “مبيناً أننا”نعمل مع جهات متعددة إقليمية ودولية لاسترداد آثار العراق المهربة والمسروقة في كل مكان”.وفي سياق […]

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