2020/12/31 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إجراءات أمنية مشددة في مناطق الإدارة الذاتية بمناسبة رأس السنة الميلادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/31 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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