قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين وتعتدي على آخرين بالضفة الغربية

2020/12/31 | 14:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، عشرة فلسطينيين، بينهم أسرى محررون، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات العدو اعتقلت ثلاثة شبان شرق طولكرم بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.وأضافت المصادر أن جنود العدو داهموا منازل المواطنين واعتدوا بالضرب المبرح على السكان واصابوا 4 منهم برضوض، تم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.فيما اعتقلت قوات العدو، أربعة شبان من بيت لحم، واعتدت بالضرب المبرح على مواطنين اثناء مداهمتها للمنازل في مخيم الدهيشة.وفي منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات العدو شابا بعد دهم منزل والده وتفتيشه.كما اعتقلت قوات العدو شابين من محافظة قلقيلية، بعد تفتيش منزليهما.



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