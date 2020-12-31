2020/12/31 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الديوانية

أفادت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية، اليوم الخميس (31 كانون الأول 2020)، بعودة مجالس العزاء وإقامة التجمعات الاجتماعية وعدم مراعاة اجراءات التباعد، فيما توعدت باتخاذ إجراءات أكثر حزما وشدة.

وقال نائب محافظ الديوانية، مالك الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم): "نلاحظ عدم اكتراث وإهمال كبير من قبل المواطنين بشأن اجراءات فيروس كورونا، فالتجمعات الاجتماعية بدأت تعود وبأشكال مختلفة فمنها مجالس العزاء او مناسبات الفرح والاحتفالات".

وأضاف، أن "الحكومة المحلية وخلية الازمة، رغم إصدارهما العديد من القرارات والاجراءات بهذا الشأن، إلاّ أن المواطن يبقى هو المسؤول الاول عن الالتزام، لكننا ولما نشاهده فسنتخذ إجراءات أكثر شدة وحزم لمنع اقامة التجمعات لحين زوال خطر الفيروس".

وأشار الحسيني إلى أن "الحكومة المحلية لم تمنح اي موافقة على اقامة اي تجمع يخالف المتطلبات الوقائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجالس العزاء والتجمعات تعود للديوانية وحكومتها تتوعد بإجراءات “شديدة”) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجالس العزاء والتجمعات تعود للديوانية وحكومتها تتوعد بإجراءات “شديدة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).