أول دولة في العالم تستقبل العام 2021

2020/12/31 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دخلت نيوزيلندا العام 2021، لتكون أول الدول التي تدخله بتوقيتها المحلي، بعد أن تجاوزت، لحظة كتابة الخبر، الساعة الـ 12 صباحاً.

وفي كل عام تكون نيوزلندا أول الدول في العالم، التي تدخل إلى العام الجديد، وتبدأ بتقديم الكثير من الفعاليات قبيل لحظة الدخول.

وشهدت نيوزيلندا اليوم عددا من المهرجانات الموسيقية الكبيرة وعروض الألعاب النارية في جميع أنحاء البلاد احتفالا بقدوم العام الجديد، وذلك على النقيض من الكثير من بقية بلدان العالم التي تواجه قيودا صارمة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان هناك عرض خفيف تم إظهاره على معالم مدينة أوكلاند، أكبر مدن البلاد، قبل عرض الألعاب النارية الذي استمر لمدة خمس دقائق في منتصف الليل.

وأقيم بالقرب من مدينة جيسبورن أحد أكبر أحداث ليلة رأس السنة الجديدة وهو مهرجان للموسيقى واستمر لمدة ثلاثة أيام.

ونيوزيلندا هي دولة جزرية تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ وتتألّف من جزيرتين رئيسيتين ومجموعة من الجزر الصغيرة عددها حوالي 600 جزيرة أبرزها جزيرة ستيوارت وجزر تشاتام.

الاسم الأصلي لنيوزيلندا بلغة الماوري هو أوتياروا والتي تعني أرض السحابة البيضاء الطويلة، تضم نيوزيلندا أيضاً جزر كوك ونييوي وتوكلو وتابعية.

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