عصام الجلبي يفند “زيف ادعاءات” تزويد العراق للأردن بالنفط مجانا

2020/12/31 | 14:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدعي البعض من السياسيين في العراق بضخامة كميات النفط التي يزودها العراق للأردن وبشكل مجاني..وهو أمر مجاف للحقيقة، حيث ان الاتفاق يتضمن تجهيز ١٠ آلاف برميل يوميا فقط، وبخصمٍ لا يتعدى حده الأقصى ٢-٤ دولارات للبرميل، حيث ان الأردن … Readmore

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