مسرور بارزاني: توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية إزاء مشروع موزانة 2021

2020/12/31 | 14:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس، توصل اقليم كوردستان الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية إزاء مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2021، داعيا الى تطبيق الاتفاق بحذافيره، وعدم استخدام مستحقات إقليم كوردستان وحقوقه كورقة ضغط سياسية.

وذكر مسرور بارزاني في رسالة وجهها بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، اليوم (31 كانون الاول 2020)، انه :بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد2021، أرفع إلى مواطني إقليم كوردستان عامة والبيشمركة الأشاوس وأسر الشهداء الأكارم، أسمى آيات التهاني والتبريكات، متمنيا أن يكون عاما مفعما بالأفراح والمسرات والسلام والطمأنينة، ونهاية للمآسي والأزمات في كوردستان والعراق والعالم أجمع.

أيها الكوردستانيون الأحبة

وإذ نقبل على عام جديد، فإن إقليم كوردستان والعالم بأسره قد واجه عاما عصيبا في ظل تفشي وباء كورونا وتبعاته الاقتصادية الشاقة وامتناع الحكومة الاتحادية عن إرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان، مما خلق أزمة مالية ووضعا صعبا شكل بدوره عبئا ماليا ثقيلا على مواطنينا الأعزاء في إقليم كوردستان".

والآن ومع توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية إزاء مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فإننا نأمل أن يتم تطبيق الاتفاق بحذافيره، ونرجو من الأطراف السياسية في العراق، ومن الآن فصاعدا، عدم القبول باستخدام مستحقات إقليم كوردستان وحقوقه كورقة ضغط سياسية ضد شعب كوردستان الذي لا تزال حقوقه مهضومة، مؤكدين في الوقت نفسه بأننا لن نتنازل مطلقا عن حقوقنا الدستورية.

إن شعب كوردستان صاحب قضية قومية ووطنية، وقد قدم التضحيات الجسام في هذا السبيل، وإن الكيان الذي ينعم به إقليم كوردستان جاء نتيجة لهذا النضال والكفاح، وهو ثمرة مئات الآلاف من الشهداء، ويتحتم علينا جميعا الحفاظ عليه وحمايته، فكرامة ورفعة رأس شعب كوردستان مرهونة بوجودنا وبقوة هويتنا الوطنية والقومية واحترام حقوقنا الدستورية.

أدعو الجهات والقوى السياسية كافة وشعبنا الأبي في إقليم كوردستان، أن ينحوا خلافاتهم واختلافاتهم جانبا للذود عن أرض إقليم كوردستان وكيانه الفيدرالي (الاتحادي) ومنجزاته بصف واحد، وبالهمة ذاتها نجابه كل التحديات والتهديدات وندافع عن حقوقنا العادلة والدستورية.

إنني على ثقة تامة من أنه بالوحدة ورص الصفوف يمكننا تجاوز الأزمات والعقبات كلها، كذلك نشدد على مساعينا المتواصلة في إدامة الإصلاحات وتحسين ظروف معيشة شعب إقليم كوردستان وتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة وتحقيق المزيد من الاستقرار واستتباب الأمن.

وإننا إذ نتطلع إلى المستقبل بأمل وتفاؤل، تحدونا الرغبة بأن تطل على إقليم كوردستان مرحلة جديدة من الإعمار والتنمية وتحقيق مزيد من المكتسبات والازدهار، بعيداً عن المآسي وأي وضع آخر غير مرغوب فيه.

كل عام وأنتم بخير

وكوردستان دائما أقوى وأكثر إعمارا ورفعة

ا.ح

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