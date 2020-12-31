لا يعني ’’حماية مراكز الاقتراع’’.. الحكيم يحدد رؤيته للأمن الانتخابي (صور)

2020/12/31 | 14:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد زعيم تيار الحكمة، السيد عمار

الحكيم، الخميس ، رؤيته للأمن

الانتخابي، فيما أكد أنه لا يعني "حماية

مراكز الاقتراع.

وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "الامن الانتخابي الذي

نريده ليس مف

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