ضبط تلاعب في وصف البضاعة وهدر بالمال العام في أم قصر الشمالي

2020/12/31 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة (ماكنة تعبئة وتغليف جديدة) حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة خلافا للضوابط والتعليمات من قبل لجنة الكشف الكمركي التابع الى مركز كمرك ام قصر الشمالي.وأشار بيان تلقى “النور نيوز” نسخة …

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