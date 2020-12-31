رئيس الجمهورية: نستقبل العام الجديد بالتحدي والاستحقاقات الكبيرة

2020/12/31 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، بياناً بشأن العام الجديد، مشيرا الى استقباله بالتحدي والامل والاستحقاقات الكبيرة، فيما دعا الى اكمال الاصلاح الذي خطته دماء الابرياء والشهداء.

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