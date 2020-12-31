قتلى وجرحى بانفجار داخل منجم في كازاخستان

2020/12/31 | 14:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..لقي ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الخميس، في انفجار بمنجم في منطقة أكتوب بكازاخستان.ووفقا لوكالة “سبوتنيك” قالت الخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية إن الحادث وقع أثناء تنفيذ عمليات تفجير.



ويجري التحقيق في سبب الحادث.ويقع المنجم على بعد 30 كيلومترًا من قرية في كاكتاو الواقعة في منطقة أكتوبي وتعود ملكيته لشركة “أكتوبي كوبير كومباني” ويتم فيخ استخراج خامات النحاس والنحاس والزنك.وفي وقت سابق لقي 18 عاملا حتفهم بعد أن كانوا محاصرين في منجم في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين، بعد تسرب أول أكسيد الكربون.وكان 24 عاملا يقومون بتفكيك المعدات تحت الأرض بعد إغلاق المنجم لأكثر من شهرين.



وتحقق السلطات بأسباب الحادث.



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