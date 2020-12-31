التعليم تدرس ترشيحات عضوية المجمع العلمي العراقي

2020/12/31 | 14:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمعت اللجنة العليا المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (36) لسنة 2020 برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب اجتماعها الثاني لتدارس الترشيحات الى عضوية المجمع العلمي العراقي.

وناقش المجتمعون وهم كل من الأساتذة الدكتور سامي المظفر ووكيل وزارة التعليم العالي الدكتور حامد خلف أحمد والدكتور صبيح حمود شاتي والدكتور مزاحم الخياط فضلا عن ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء مسار الترشيحات الواردة من الجامعات العراقية فضلا طلبات الترشيح المتفرقة وآليات الاختيار والمفاضلة على وفق الاشتراطات والمعايير المستوحاة من قانون المجمع العلمي العراقي رقم 22 لسنة 2015.

واتفق أعضاء اللجنة على تصنيف المرشحين وتحديد نسبة لتمثيل كل اختصاص حسب الأقسام المنصوص عليها في القانون وهي اللغات والتراث والعلوم الانسانية والعلوم الصرفة والعلوم الهندسية والعلوم الطبية والعلوم الزراعية والبيطرية والتأليف والترجمة والنشر والأديان المقارنة.

وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب أهمية دعم هذه المؤسسة العريقة وتوفير مناخات الاشتغال العلمي والمعرفي الذي تضطلع به في ضوء المهام الموكلة إليها.

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