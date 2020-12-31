توضيح لوزارة التربية عن دوام الأسبوع المقبل

2020/12/31 | 14:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}أعلنت وزارة التربية،الخميس، عن موعد استئناف الدوام الرسمي في المدارس والمؤسسات التربوية لجميع محافظات البلاد ، بعد تعطيلٍ رسمي بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية

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