القوة الجوية يهزمُ بلادي في افتتاح دوري كرة الصالات النسوي

2020/12/31 | 14:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

انطلقت، اليوم الخميس، مباريات دوري كرة الصالات النسوي للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ على قاعة المرأة في مجمع وزارة الشباب، حيث قص شريط افتتاح مباريات الموسم فريقا القوة الجوية وبلادي، وانتهت بفوز الاول بعشرة اهداف من دون مقابل.

وشهدتْ مباراة الافتتاح حضور وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، والنائب علاء الدلفي، ورئيس الهيأة التطبيعية إياد بنيان، اسعد لازم، رافد عبد الامير، والامين العام للتطبيعية محمد فرحان، فضلا عن حضور رئيس واعضاء اللجنة النسوية.

أحداث المباراة أشرت تفوقا واضحا وسيطرةً مطلقة للاعبات القوة الجوية، حيث تمكن من إنزال هزيمة قاسية بفريق بلادي بنتيجة (١٠-٠)، وكان الشوط الاول قد انتهى (٦-٠).



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