القبض على 6 متهمين بـ''الدگة العشائرية'' في بغداد

2020/12/31 | 15:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على ستة مطلوبين وفق ما يسمى بـ"الدكة العشائرية" في منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (31 كانون الاول 2020)،أن "مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية وبغداد ألقت القبض على ستة متهمين مطلوبين وفق مايسمى الدگة العشائرية".

واضاف ،انه " تم القبض عليهم بعد نشوب خلاف بينهما استخدمت فيه العبوات الصوتية التي خلّفت أضرارا في منزلي طرفي النزاع بمنطقة الزعفرانية ببغداد"، مؤكدا أنه "تمت مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم وتسليم المتهمين الى مركز الشرطة بموجب وصل استلام اصولي".

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