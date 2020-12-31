عالية نصيف تحذر من سعي جهات إلى تحريف الوثائق الخاصة بالديون التي بذمة شركات الهاتف النقال

2020/12/31 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف من سعي جهات

إلى تحريف الوثائق الخاصة بتسديد

الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال

والموجودة لدى هيئة الإعلام

والاتصالات، مطالبة القضاء العراقي

بالإسراع في سحب هذه الوثائق .

وقا

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