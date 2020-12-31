العراق يصدر 1000 طن من محصول الطماطة إلى المملكة العربية السعودية

2020/12/31 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن العراق موافقته على تصدير 1000 طن من

محصول الطماطة، الى المملكة العربية

السعودية

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم

حصلت وكالة نون عليه ان وزير الزراعة،

المهندس محمد كريم الخفاجي وافق ، على

تص

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