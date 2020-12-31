2020/12/31 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ خرج جويل ماتيب لاعب ليفربول الإنكليزي من الملاعب بسبب إصابة تعرض لها ستغيبه عن الملاعب لـ 3 أسابيع، وفقًا لما ذكره المدير الفني للنادي الإنكليزي يورغن كلوب.
وكان ماتيب تعرض لاصابة في عضلات فخذه في مباراة كأس الاتحاد ضد وست بروميتش البيون (1-1) في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وغاب المدافع عن المباراة ضد نيوكاسل […]
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وكان ماتيب تعرض لاصابة في عضلات فخذه في مباراة كأس الاتحاد ضد وست بروميتش البيون (1-1) في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وغاب المدافع عن المباراة ضد نيوكاسل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جويل ماتيب لاعب ليفربول خارج الملاعب لمدة 3 أسابيع) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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