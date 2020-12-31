جويل ماتيب لاعب ليفربول خارج الملاعب لمدة 3 أسابيع

2020/12/31 | 15:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خرج جويل ماتيب لاعب ليفربول الإنكليزي من الملاعب بسبب إصابة تعرض لها ستغيبه عن الملاعب لـ 3 أسابيع، وفقًا لما ذكره المدير الفني للنادي الإنكليزي يورغن كلوب.وكان ماتيب تعرض لاصابة في عضلات فخذه في مباراة كأس الاتحاد ضد وست بروميتش البيون (1-1) في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وغاب المدافع عن المباراة ضد نيوكاسل […]

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