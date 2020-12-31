وزارة التربية : الدوام الرسمي سيبدأ الأثنين المقبل في جميع المدارس والمؤسسات التربوية

2020/12/31 | 15:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلنت وزارة التربية ، عن موعد استئناف الدوام الرسمي في المدارس والمؤسسات التربوية لجميع محافظات البلاد ، بعد تعطيلٍ رسمي بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية .

وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “سيكون بدء الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق الـ4 من شهر كانون الثاني لعام 2021 ، وفقاً بما جاء في بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وان يومي السبت والأحد سيكون هناك تعطيل للدوام بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية .

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