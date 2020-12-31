بارزاني: واجهنا عاماً عصيباً بسبب كورونا وعدم إرسال مستحقاتنا المالية

2020/12/31 | 15:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، تهنئة إلى مواطني كردستان والعراق والعالم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معرباً عن أمله بأن يكون عام السلام والاستقرار.وقال بارزاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد2021، أرفع إلى مواطني إقليم كوردستان عامةً والبيشمركة الأشاوس وأسر الشهداء …

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