التربية: الدوام الرسمي في المدارس سيبدأ الاثنين المقبل

2020/12/31 | 15:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، ان موعد استئناف الدوام الرسمي في المدارس والمؤسسات التربوية لجميع محافظات البلاد سيكون يوم الاثنين المقبل، بعد تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.وذكر المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سيكون بدء الدوام الرسمي يوم الإثنين 4 كانون الثاني لعام 2021 …

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