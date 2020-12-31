2020/12/31 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشهد الامارات العربية المتحدة استعدادات متنوعة من الفعاليات المبهرة والألعاب النارية التي ستنطلق في جميع أنحاء الإمارات ليلة رأس السنة.وستتلألأ سماء الإمارات ببرامج ترفيهية في إطار الهوية السياحية الموحدة للبلاد وحملة أجمل شتاء في العالم التي اطلقتها حكومة دبي، حيث اعتادت الامارات أن تكون من أولى الدول التي ينتظر العالم احتفالها بالعام الجديد.هذا وفرضت الجهات المسؤولة الالتزام بكافة إجراءات الصحة والسلامة الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا مع الحرص على توزع الفعاليات في أماكن مختلفة في كل إمارة تجنباً للتزاحم وحفاظاً على تطبيق التباعد الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتفالات متنوعة ليلة رأس السنة في الإمارات العربية المتحدة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتفالات متنوعة ليلة رأس السنة في الإمارات العربية المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).