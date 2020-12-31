“غوغل” يشارك متابعيه باحتفالات رأس السنة الميلادية

2020/12/31 | 15:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك محرك البحث العالمي غوغل متابعيه الاحتفال بمناسبة ليلة رأس السنة على طريقته الخاصة.

وقام الموقع بتغيير شعاره المعتاد، وذلك من خلال وضع صورة لساعة وهي تدق لانتهاء عام الفين وعشرين، مع ظهور علامات الألعاب النارية بمجرد الضغط على الشعار، إضافة الى عرضه معلومات عن الاحتفال برأس السنة الميلادية واتاحته عرض رسائل التهنئة ومقاطع فيديو عن المناسبة.

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