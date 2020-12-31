حملة لترميم وتأهيل الجداريِّات والتماثيل في ميسان

2020/12/31 | 15:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السوداني

بادرت نقابة الفنانين فرع ميسان ،اليوم الخميس، باطلاق حملة لترميم وتأهيل النُصب والجداريات الفنية المقامة في ساحات مدن المحافظة والتي تضررت بسبب العوامل الطبيعية كالأتربة والأمطار والحرارة.

وقال رئيس فرع نقابه الفنانين في ميسان الفنان محمد الغريب لوكالة الأنباء العراقية (واع ): إن "هذه الحملة تأتي لإعادة الحياة للنصب والجداريات الفنية في مدن المحافظة بالتعاون مع شركة نفط ميسان وإدارة المحافظة "، موضحاً أن "هذه الأعمال الفنية تضررت نتيجة للعوامل الجوية والطبيعية وتحتاج الى إدامة وتنظيف وجهد فني لتواصل بقاءها وهي تزين الساحات العامة ".

وأضاف أن "باكورة أعمال هذه الحملة كانت جدارية تراث ميسان للفنان الراحل عبداللطيف ماضي وهي تعد واحدة من أهم الجداريات الفنية التي تشمل مواضيع تمثل تراث ميسان من بيوت الشناشيل الى الأهوار والأنهر والأزقه القديمة"،مناشداً الجهات الرسمية ودوائر الدولة "التعاون مع نقابة الفنانين في المحافظة لتطوير الأماكن الرئيسة في المدن وتنفيذ الجداريات والتماثيل التي تمثل رموز المحافظة من أدباء ومفكرين وعلماء وشهداء من القوات الأمنية والحشد الشعبي".

وتابع الغريب، أن "إدارة المحافظة والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني أسهمت مع النقابة لإنجاز هذا المشروع الذي يضيف طابعاً جمالياً لمحافظة ميسان"، معرباً عن "شكره وتقديره للقائمين بهذه الإنجازات التي تسهم في إضفاء جمالاً آخرَ لمدن ميسان".

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