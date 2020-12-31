الأردن.. قرار بحل نقابة المعلمين وسجن أعضاء مجلسها

2020/12/31 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء الأردني، الخميس، قرارا بحل نقابة المعلمين، وسجن جميع أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة بسبب نزاعات مع الحكومة بشأن الرواتب في المدارس الحكومية.

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