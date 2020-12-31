ريف كركوك.. قدم للدواعش وأربعة أسباب للثغرة

2020/12/31 | 15:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لا زالت كركوك المحافظة الأكثر سخونة رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ إعلان هزيمة عصابات داعش الارهابية في البلاد، إلا أن هجمات الخلايا النائمة وفلول الارهابيين ما تزال مستمرة في مناطق متفرقة، خاصة منطقة ريف شمال المحافظة.

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