2020/12/31 | 15:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت السلطات في تركيا، امس الأربعاء الشاعر الكوردي البارز يلماز أوداباشي.

وأوضح الشاعر الكوردي (من مواليد دياربكر 1962) أنه تم نقله إلى المحكمة التركية.

يذكر أن أوداباشي كان قد انتقد نظام العدالة والتنمية، حيث قال إنه بموجب فوز هذا الحزب في الانتخابات التشريعية المعادة في الأول من نوفمبر عام 2015، قد تم الموافقة بشكل علني على كل أعمال العنف غير القانونية التي حدثت في الفترة من 7 يونيو إلى 1 نوفمبر، مضيفا أنه بفوز العدالة والتنمية تم سحق الديمقراطية في تركيا.

وكان الشاعر الكوردي، قد كتب على تويتر في 4 أكتوبر 2015، تدوينة قال فيها إنه إذا تولى حزب العدالة والتنمية السلطة بمفرده في الانتخابات المقبلة (يقصد انتخابات نوفمبر)، فسأغادر البلاد كاعتراض سياسي!

وأوداباشي درس في كلية الحقوق، وكان ناشطا في احتجاجات الطلاب في السبعينات، وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن لمدة عام.

وعمل أوداباشي مدير أخبار في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحصل على جائزة الشرف السويدية.

صدر كتابه الشعري (إي حياة) عام 2000.



قام العديد من الفنانين بغناء ما يقرب من 40 قصيدة له.



ترجمت أشعاره إلى العديد من اللغات منها اللغة الإنجليزية وتحولت إلى كتاب.



إلى جانب الشعر، يهتم أيضًا بالتصوير والرسم.

PUKmedia متابعة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تعتقل شاعرا كورديا بارزا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تعتقل شاعرا كورديا بارزا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).