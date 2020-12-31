2020/12/31 | 15:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية الاتحادية يوم الخميس، عن موعد استئناف الدوام الرسمي بجميع المدارس والمؤسسات التربوية لكافة المحافظات.

وذكرت الوزارة خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان بدء الدوام الرسمي سيكون يوم الإثنين الموافق الـ4 من شهر كانون الثاني لعام 2021، وفقاً بما جاء في بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وان يومي السبت والأحد سيكون هناك تعطيل للدوام بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

PUKmedia عن اعلام الوزارة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن موعد بدء الدوام المدرسي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن موعد بدء الدوام المدرسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).