العراق يسجل 849 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

2020/12/31 | 15:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد اعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق، حيث سجلت 849 إصابة جديدة وتماثل 1493 حالة للشفاء، فضلا عن 5 حالات وفاة.

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