2020/12/31 | 15:21 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموقف الوبائي اليوم الخميس:

عدد الإصابات: 849

عدد حالات الشفاء: 1493

عدد حالات الوفاة: 5

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تسجل انخفاض غير مسبوق في اعداد وفيات كورونا ..



5 حالات فقط 7 SKY TV.

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